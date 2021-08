LA GIOVANE ITALIA: “Cataldi, il ‘baby Busquets'”

La Giovane Italia, da sempre molto attenta in fatto di giovani promesse del calcio italiano, fornisce una descrizione interessante del profilo di Riccardo Cataldi, centrocampista classe 2001 scuola Roma acquistato dal Catania a titolo definitivo sottoscrivendo un accordo di durata biennale dopo essersi svincolato dalla Sambenedettese:

“Classico uomo d’ordine davanti alla difesa, Cataldi detta i tempi del gioco con una qualità nel palleggio che rappresenta il tratto saliente del suo profilo tecnico. Molto sicuro dei propri mezzi, al punto da non avere remore nel forzare la giocata anche in una posizione delicata come quella del regista davanti alla difesa, l’ex giallorosso può contare su un fisico importante, che dall’alto del suo metro e ottantasei lo fa svettare su buona parte degli avversari. La mole degna di nota lo rende un po’ macchinoso nell’azionare le lunghe leve, un difetto che compensa con una eccellente rapidità di pensiero che gli consente di leggere la giocata con una frazione di secondo di anticipo. Un tipo alla Sergio Busquets verrebbe da dire, uno dei suoi punti di riferimento insieme a Jorginho e all’idolo di sempre, Steven Gerrard. Il fosforo, d’altra parte, lo ha sempre contraddistinto anche nella carriera scolastica, con gli studi superiori ultimati con un anno di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Grande appassionato di Nba, si diverte a guardare in tv le freccette, uno sport del quale ha cominciato a interessarsi da qualche anno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***