LA SICILIA: Sigi nel caos, oggi riunione urgente

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“La Sigi nel caos. Conflitti tra i soci che non sono riusciti a raccogliere la somma necessaria per rispettare la scadenza. Oggi riunione urgente della Spa: si faccia finalmente chiarezza”. E’ quanto si legge all’interno del quotidiano locale. Sembra che in pochi, tra i soci Sigi, abbiano risposto all’appello lanciato sabato scorso via Whatsapp dal presidente avv. Giovanni Ferraù per arrivare ai circa 400mila euro necessari per onorare l’impegno economico del 2 agosto. Il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino, invece, ha interrotto le trattative sul fronte mercato. La Sigi ha l’obbligo di correre ai ripari nel rispetto soprattutto di quei tifosi che si sono esposti economicamente per la salvezza del club.

