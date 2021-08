FUTURO CATANIA: interlocuzioni, incognite e mister X… i fatti, quando?

Tifosi sull’orlo di una crisi di nervi, situazione che preoccupa calciatori, dipendenti e componenti dello staff, con la probabilità di ripercussioni sugli sviluppi delle strategie di calciomercato. Il mancato pagamento degli stipendi di giugno rappresenta un nuovo campanello d’allarme dopo avere, con estrema fatica, rispettato tutti gli adempimenti necessari per formalizzare l’iscrizione al campionato anche grazie al contributo dei tifosi che hanno fornito un supporto economico.

Alla prima scadenza federale post-iscrizione il Catania non risponde presente. Più che legittimi i dubbi su come s’intenda proseguire la stagione, mentre la Sigi continua incessantemente a parlare di interlocuzioni in corso, di non precisati soggetti maltesi, genericamente di imprenditori stranieri e, come recita il recente comunicato emesso, di una trattativa in dirittura d’arrivo “con un imprenditore locale molto attivo e determinato, che con lungimiranza e passione mira a garantire un apporto per il riequilibrio economico-finanziario del Calcio Catania”.

Ancora un mister X, dunque, dopo una lunga serie di chiacchiere che finora non hanno portato a nulla. I fatti, quando? Evidentemente le rassicurazioni non bastano ed è palpabile il disappunto della tifoseria. Si riparte col piede sbagliato, seguendo la politica del non fare chiarezza.

