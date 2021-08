LA SICILIA – Stipendi, i giocatori aspetteranno fino a sabato

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

I timori erano e restano ben fondati, ma le “rassicurazioni” da parte dei vertici della Sigi avevano fatto sperare in un colpo a sorpresa che sanasse in parte una situazione societaria già compromessa da tempo. Le nubi si addensano sul Village di Torre del Grifo dove molti giocatori ieri facevano su e giù per i vialetti incollati al cellulare a parlare con i rispettivi procuratore e aspetteranno fino a sabato per prendere una decisione definitiva. L’altro ieri Gaetano Nicolosi aveva subito parlato con i giocatori garantendo loro che gli stipendi, anche se in ritardo, verranno pagati. Il regolamento prevede che i giocatori in caso di mancato pagamento dei salari possono immediatamente mettere in mora la società che, successivamente, avrebbe 20 giorni di tempo per saldare gli arretrati.

