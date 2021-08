CATANIA: i giocatori attendono i pagamenti, cosa succede in caso di messa in mora

Come riportato lunedì sulle nostre pagine, al momento i giocatori del Catania non faranno ricorso alla messa in mora per il pagamento degli emolumenti di giugno non corrisposti. Attendono, però, novità a breve scadenza. Probabilmente entro il fine settimana. Nel caso in cui le rassicurazioni della proprietà non dovessero trovare conferma, i calciatori possono mettere in mora la società e significherebbe dare un termine di 20 giorni per pagare gli stipendi arretrati. Dopo la scadenza, a pagamento non avvenuto, eventualmente non avverrebbe lo svincolo in automatico ma i tesserati deciderebbero se fare ulteriore ricorso al Collegio Arbitrale della Lega. In questa sede potrebbero chiedere solo gli emolumenti o anche lo scioglimento del vincolo contrattuale. Fermo restando che la situazione può anche rimanere ferma alla messa in mora senza dare alcun seguito.

