LA SICILIA – Avv. Ferraù: “Imprenditore locale vicino al Catania? E’ l’uomo adatto per il rilancio”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri si è svolta una riunione tra i soci Sigi e tra oggi e domani verrà indetta l’assemblea, quasi sicuramente ci saranno cambiamenti nel CdA. Si spera tanto nell’arrivo di forze nuove visto che non si è riusciti a mettere assieme la somma necessaria per rispettare la scadenza di lunedì scorso. La cifra raccolta è stata modesta e in pochi si sono esposti economicamente, lo stesso maggiore azionista della Sigi, Gaetano Nicolosi non ha fronteggiato l’emergenza facendo il solito bonifico consistente. A proposito dell’imprenditore locale facoltoso a cui si faceva riferimento nel comunicato emesso un paio di giorni fa, l’avvocato Giovanni Ferraù ha confidato che è “l’uomo adatto per il rilancio del Catania”, ma si mantiene il più stretto riserbo sul nome. Occorre un serio piano di rilancio perchè cresce il malcontento dei tifosi, si dimostri con i fatti che il Catania può affrontare una nuova avventura.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***