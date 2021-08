MAUGERI (socio Sigi): “Si concretizza il progetto di un canale telematico sul Calcio Catania”

Angelo Maugeri, uno dei soci della Sigi, ha parlato della realizzazione di un progetto legato allo sviluppo di un canale telematico sul Calcio Catania. In realtà se ne discute da tempo, ma quest’anno sembrano esserci davvero i presupposti per avviarlo: “Si concretizza la creazione di un canale telematico sul Catania Calcio inizialmente televisivo, con uno spazio di 8-9 ore settimanali ed i social curati da Ilenia Petrillo. Inoltre c’è il progetto di una web television che darà per 12 ore giornaliere informazioni e notizie sulla storia del Catania. Siamo stati un pò carenti da questo punto di vista, miglioreremo la qualità del prodotto. Vedremo se il canale telematico si chiamerà ‘Catania Channel’ o ‘11700 Channel’. Verranno trasmesse alcune dirette durante la giornata e parte degli allenamenti fisici, interviste al mister, a qualche giocatore, ai medici per capire come stanno fisicamente i calciatori, informando i tifosi in tempo reale perchè devono riavvicinarsi al Catania. Il progetto televisivo partirà entro metà settembre, per quello del web ci vorrà un pò più di tempo”.

