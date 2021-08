LE MURA: “Vogliamo ringiovanire la rosa, senza indebolirla. Tagli in società necessari”

Anche l’Amministratore Unico Nico Le Mura ha rilasciato alcune dichiarazioni a Torre del Grifo, riferendosi al progetto sportivo ed alle difficoltà economiche che attraversa il Calcio Catania: “Covid? Prevenire il futuro è prematuro. Ci adatteremo alle normative della Lega. Stiamo predisponendo il tutto tramite le normative nazionali e quindi anche con riferimento al green pass, restiamo in attesa di novità. Abbiamo dovuto fare dei tagli necessari in società alla luce del monte debitorio. Della costruzione della squadra parliamo costantemente con Maurizio (Pellegrino, ndr). Vogliamo ringiovanire la rosa e lasciare un’ossatura importante, non crediamo di indebolirarla tecnicamente. Stiamo portando avanti un lavoro manageriale specifico che riguarda la struttura di Torre del Grifo e del Calcio Catania. Lavoriamo anche con Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia per il recupero crediti. Adesso i debiti si sono abbassati di 2-3 milioni, solamente a fine dicembre abbiamo avuto una situazione contabile chiara, prima non c’era nulla di chiaro”.

