STAMPA TRENTINA: “Il Catania chiede al Trento 100mila euro per Maldonado”

Come riportato ieri, il Trento non molla la presa per Luis Maldonado. Il centrocampista piace da impazzire alla società neo promossa in Serie C, ma il Catania chiede in cambio l’esborso di una cifra pari a circa 100mila euro per lasciare partire il calciatore ecuadoregno, secondo quanto riportano i colleghi del Corriere del Trentino, i quali comunque manifestano ottimismo per il buon esito della trattativa titolando “Maldonado vicino”.

