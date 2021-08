Forte pressing del Trento per Luis Maldonado. Ad oggi il Catania ha opposto resistenza, ma la società neo promossa in Serie C non getta la spugna e prosegue la trattativa nella speranza di trovare un’intesa nei prossimi giorni. In presenza di un’offerta importante, lo scenario potrebbe cambiare. Finora il Catania ha rispedito al mittente ogni tentativo effettuato dal club trentino, vedremo se continuerà a resistere.

