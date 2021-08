UFFICIALE – Ercolani al Catania: “Catania piazza bellissima, opportunità enorme”

Nota stampa Calcio Catania

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ercolani, nato a Ravenna il 25 novembre 1999. Appena quindicenne, il difensore centrale passò dal Forlì al Manchester United, completando nel club inglese una crescita calcistica che, dopo le esperienze con l’Under 18 e l’Under 19 (con otto presenze nella prestigiosa UEFA Youth League) lo vide approdare alla formazione Under 23, allenandosi spesso con la prima squadra. Ercolani, che ha disputato 5 gare con l’Italia Under 20, ha indossato nel 2020/21 la maglia del Carpi. Giunto a Torre del Grifo, l’atleta romagnolo manifesta il suo entusiasmo: “Catania mi è sempre piaciuta moltissimo, fino al mese scorso ero qui per un periodo di vacanza. La città è straordinaria ed io seguivo con grande simpatia i rossazzurri già negli anni in Serie A: è una piazza bellissima perché molto calorosa e per me si tratta di un’opportunità enorme. Dopo lo svincolo dal Carpi, quando è giunta la proposta non ho avuto alcun dubbio. Darò il meglio di me. Ringrazio la società e il direttore Pellegrino, sono stato accolto splendidamente e in queste prime ore ho scoperto un centro sportivo fantastico, tra i migliori in Italia. Conosco mister Baldini fin dai tempi in cui io ero nelle giovanili del Manchester United e lui alla guida della Juventus Primavera, mi ha sempre manifestato una certa stima”.

Il neo-rossazzurro ha sottoscritto un contratto annuale, con opzione a favore del nostro club per la stagione 2022/23.

