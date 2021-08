MERCATO: Mbende si svincola dalla Viterbese

Moïse Emmanuel Mbende non è più un giocatore della Viterbese. Il difensore classe 1996, pertanto, non ha alcun vincolo con nessuna società ed è pertanto acquistabile a parametro zero. Come ribadito in più occasioni, rappresenta una delle piste valutate dal Catania in questa sessione di calciomercato ma, su di lui, ci sono anche altre squadre italiane ed estere. In caso di eventuale approdo ai piedi dell’Etna, sarebbe un ritorno dopo i suoi trascorsi in maglia rossazzurra risalenti alla stagione 2019/20.

