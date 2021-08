MERCATO: niente Catania per Moscati, va al Sudtirol

Profilo gradito al Catania, in primis al tecnico Francesco Baldini che ha avuto il piacere di allenarlo a Trapani, lo svincolato Marco Moscati, reduce dalla promozione del Perugia in Serie B, non sarà un nuovo calciatore rossazzurro. Il club etneo si era fatto avanti per il 28enne calciatore ex Trapani, ma il trasferimento in Sicilia non si è concretizzato. A riuscire a spuntarla, invece, il Sudtirol che ha fatto sottoscrivere a Moscati un contratto di durata triennale. Il Catania ci provò anche nella gestione Camplone, con esito negativo.

