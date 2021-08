MERCATO: capitolo rinnovi, standby in attesa del pagamento degli stipendi

Modalità standby. I calciatori hanno ricevuto rassicurazioni dalla Sigi in merito al pagamento della mensilità di giugno e, per il momento, non seguono la strada che porta alla messa in mora della società. Qualora gli stipendi venissero regolarmente accreditati, dovrebbero sbloccarsi le trattative per il rinnovo di alcuni contratti in scadenza. In primis quelli della punta Manuel Sarao, del laterale destro Alessandro Albertini e del centrocampista Giacomo Rosaia che hanno attualmente validità fino a giugno 2022.

