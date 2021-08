MERCATO: Raffaele, estate da disoccupato per l’ex tecnico del Catania

Giuseppe Raffaele non ha trovato nuova sistemazione in panchina. L’ex allenatore del Catania, che ha visto scadere il suo contratto con i rossazzurri a giugno dopo essere stato esonerato, nei mesi scorsi, a seguito della brutta sconfitta di Torre del Greco, è rimasto fermo al palo. Contatti avviati in questi mesi con alcune società di Lega Pro, vedi Lecco, Juve Stabia e Monopoli (sembrava davvero molto vicino ai biancoverdi per il post-Scienza), ma alla fine il tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto non ha raggiunto alcuna intesa. Raffaele, che ancora oggi non nasconde il proprio rammarico per la conclusione amara dell’avventura sulla panchina etnea, cerca l’occasione giusta per ripartire nei prossimi mesi.

