MULARONI: il vice di Baldini in futuro allenerà la Nazionale di San Marino?

Fedelissimo di mister Francesco Baldini, Luciano Mularoni continua a lavorare al fianco del tecnico di Massa. Un rapporto di grande stima e professionalità tra i due, confermati nello staff rossazzurro. Per il momento Mularoni, che con Baldini ha condiviso anche le esperienze in panchina nelle giovanili del Bologna, al Sestri Levante, alla Lucchese e al Trapani, è felice di supportare Baldini operando in qualità di vice e fornendo preziosi consigli e suggerimenti. In futuro, però, la situazione potrebbe cambiare. Già da qualche anno la Nazionale sammarinese valuta la possibilità di offrirgli un contratto da allenatore. Lui, nato proprio a San Marino, tiene aperta tale possibilità. Nei prossimi anni potrebbe essere stuzzicato dall’idea di provare una nuova esperienza dopo avere già guidato alcuni club di San Marino.

