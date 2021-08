MERCATO: si raddredda la pista Ciervo per il Catania

Tra le giovani promesse considerate dal Catania in questa sessione di mercato, spicca il profilo di Riccardo Ciervo. L’esterno offensivo della Roma fa della corsa e del dinamismo le sue armi migliori. Il Catania ha chiesto la disponibilità per un eventuale trasferimento del ragazzo, prima ancora il Palermo e altri club di Serie C. La società giallorossa però ha preferito temporeggiare. Intanto sono stati avviati contatti con altre squadre, persino di Serie B ed A. Negli ultimi giorni, in tal senso, Frosinone, Parma e Sampdoria hanno chiesto informazioni. La Roma pare abbia dato l’ok per una cessione in prestito di Ciervo, ma non ha ancora sciolto le riserve sulla destinazione. Vista la concorrenza di club di categorie superiori, la pista si è sicuramente raffredata per il Catania che, nel frattempo, ha ingaggiato nel suo ruolo Gabriel Bianco e ci prova per l’ex Palermo Nicola Rauti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***