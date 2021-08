MERCATO: Rauti, il Catania non molla la presa e aspetta il Torino

Andato a segno per la prima volta con la Prima Squadra del Torino in Coppa Italia, l’ex attaccante del Palermo Nicola Rauti resta l’obiettivo principale per il reparto offensivo rossazzurro. Manca una settimana alla chiusura del calciomercato estivo, il Torino sa di avere in organico qualche attaccante in cerca di spazio. Tra questi, appunto, Rauti. In casa granata le condizioni fisiche non ottimali di qualche attaccante portano a delle riflessioni, valutando con attenzione anche il futuro del ragazzo classe 2000. Resterà almeno fino a gennaio, oppure andrà via nei prossimi giorni? Il Catania non molla la presa e attende risposte dalla società del presidente Cairo, la quale considera anche le proposte provenienti dal campionato cadetto. La sensazione è che Rauti possa essere ceduto nelle battute conclusive del mercato. Catania vigile, nel frattempo gli etnei studiano possibili alternative se l’ingaggio del giocatore non dovesse concretizzarsi.

