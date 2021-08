MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Il Palermo ha acquisto dalla Juventus le prestazioni sportive dell’attaccante Matteo Brunori, che arriva in prestito. Movimento in uscita per il Potenza che perde l’estremo difensore Andrea Brescia, tesserato dall’Audace Cerignola. In entrata, invece, i lucani ingaggiano la punta classe 1992 Pablo Ezequiel Banegas, ex Notaresco. Il calciatore Giovanni Midolo risolve il contratto con la Paganese, causa motivi familiari. Acquisto italo-brasiliano per l’AZ Picerno che si assicura il giovane talento scuola Inter Eduardo Alcides Dias, classe 2002, laterale difensivo italo-brasiliano. Centrocampista classe ’98, Federico Nacci è un nuovo giocatore del Campobasso; nella passata stagione al Portici, ha vestito anche le maglie di Paganese e Bisceglie.

La Juve Stabia prolunga il contratto del difensore ex Catania Denis Tonucci, accordo raggiunto fino a giugno 2023. L’attaccante Tommaso Busatto ed il difensore Nicholas Fantoni si allenano con l’ACR Messina, in attesa di essere ufficializzati dai biancoscudati che, intanto, si avvicinano al colpo Filippo Damian (Ternana) per il centrocampo. L’esperto difensore Raffaele Schiavi valuta la proposta contrattuale formulata dalla Paganese, secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com. L’uruguaiano Ignacio Lores Varela, infine, non è convinto di accettare il trasferimento a Taranto e dovrebbe ripartire da Siena (fonte blunote.it).

