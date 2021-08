PRESENTAZIONE DIVISE NIKE: 10 agosto? Data non confermata

Domani, martedì 10 agosto, era stata preannunciata dalla Sigi la presentazione del materiale tecnico Nike fornito da Linea Oro Sport. Non è giunta, tuttavia, alcuna comunicazione ufficiale di conferma e, pertanto, appare evidente che la data slitti di qualche giorno. La squadra lavora in tenuta Nike fin dal primo giorno di ritiro, ma in questi giorni delicati per il futuro societario del Catania la presentazione delle nuove divise da gioco è passata in secondo piano.

