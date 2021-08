MONOPOLI – CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Appuntamento allo stadio “Vito Simone Veneziani” per il confronto di campionato tra Monopoli e Catania, valevole per la prima giornata del girone C di Serie C ed in programma sabato 28 agosto con fischio d’inizio alle 20:30. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 2.33 e 2.42; la “X” tra 2.82 e 2.95; il “2” intorno a 2.97 e 3.10. Monopoli, quindi, con il favore del pronostico ma nel contesto di un match sostanzialmente equilibrato e aperto a qualsiasi risultato.

