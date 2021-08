NODO FIDEIUSSIONE: determinante il trasferimento di Dall’Oglio al Palermo?

Il Catania ha presentato la fideiussione integrativa per lo sforamento del monte ingaggi, si attende l’ok della Lega Pro. Dalle indiscrezioni raccolte in queste ore, sembra che il trasferimento imminente del centrocampista Jacopo Dall’Oglio al Palermo – a costo zero per la società rosanero – si sia rivelato determinante allo scopo di rientrare nei parametri economici richiesti. Il centrocampo rossazzurro perde così un altro valido tassello dopo il mancato rinnovo di Nana Welbeck, ora in forza al Catanzaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***