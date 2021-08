STADIO “MASSIMINO”: lavori ancora in standby

“Il 25 luglio la giunta municipale dovrebbe dare il via libera. C’è il rischio che qualche parte dello stadio possa essere soggetta ad interventi separatamente”. Con queste parole l’avvocato Giovanni Ferraù, nel corso della conferenza stampa tenutasi qualche settimana addietro, sottolineava l’imminente inizio dei preannunciati lavori di ristrutturazione e adeguamento dello stadio “Angelo Massimino” che riguarderebbero: manto erboso con soluzioni innovative eliminando il problema della ricrescita e del drenaggio; tabellone luminoso più moderno e funzionale; rigenerazione pista d’atletica; nuovi spogliatoi; riqualificazione servizi igienici; nuova sala stampa; montaggio seggiolini in tutti i settori dell’impianto. Sono solo alcune delle operazioni di miglioria non ancora avviate. Nessuna novità anche per quanto concerne la sistemazione del manto erboso, ad oggi in condizioni tutt’altro che ottimali. Situazione in standby evidentemente dovuta al clima d’incertezza societaria che si respira in casa Catania.

