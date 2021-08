STAMPA CALABRESE: “Segnali positivi per Baldini. Vibonese, col Catania è mancato l’ultimo guizzo”

Abbiamo raccolto alcune delle considerazioni più significative dalla stampa calabrese su Vibonese-Catania, partita vinta dai rossazzurri allo stadio “Luigi Razza”. In particolare su ilcalciocalabrese.it si legge di “partita combattuta” giocata “a viso aperto da entrambe le squadre. I ragazzi di D’Agostino ci hanno provato, ma è mancato l’ultimo guizzo vincente. Gli ospiti invece da “grande” aspettano il momento giusto per colpire. Tanti segnali positivi per Baldini che dimostrano grande carattere ma soprattutto lucidità e freddezza come quella che è servita all’ex attaccante Reggina, Reginaldo, il quale trasforma senza problemi il rigore qualificazione. La Vibonese dovrà ripartire dai primi minuti di gara poi domino rossazzurro”. I colleghi di vibosport.it, invece, sottolineano che “dopo una partita equilibrata si va ai supplementari e al 10′ del pts Reginaldo realizza per il Catania su calcio di rigore procurato da Basso. Perfetta parità nella tenuta fisica, perfetta parità nei legni colpiti, uno per parte, perfetta parità alla fine dei tempi regolamentari. La differenza la fa quel calcio di rigore realizzato da Reginaldo al nono minuto del primo tempo supplementare”, aggiungendo che la Vibonese “certamente andrà rivista. Molti calciatori erano a corto di fiato. Evidentemente i carichi di lavoro nelle ultime settimane cominciano a farsi sentire. Infine segnaliamo le prove di Mengoni e Cattaneo per la Vibonese e di Ceccarelli e Reginaldo per il Catania”.

