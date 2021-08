ACCADDE OGGI – 23 agosto 2017, quando Lo Monaco disse: “Andrò via da Catania il giorno dopo il ritorno in A”

23 agosto 2017. Quattro anni fa l’allora Amministratore Delegato del Catania Pietro Lo Monaco, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli sponsor e delle nuove divise ufficiali, parlò dell’obiettivo di riportare i rossazzurri in Serie A. I fatti, però, non gli diedero ragione vista l’attuale realtà in cui versa la società etnea: “Io i calciatori li ho sempre trattati come persone capaci di prendersi le loro responsabilità e mi riterrò soddisfatto solo quando il Catania sarà tornato in A rivedendo lo stadio pieno. Il giorno dopo io non ci sarò più. Adesso penso solo al fatto che c’è tanto da lavorare. Bisogna ricompattare, ricostruire, rimettere in piedi i cocci di un vaso che si era rotto e rischiava di scomparire. Vogliamo ripristinare un certo modo di essere. Gli ultimi anni hanno suscitato qualche perplessità”.

