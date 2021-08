Si è concluso oggi, dopo venticinque giorni di lavoro a Torre del Grifo, il ritiro pre-campionato del Catania; i rossazzurri si ritroveranno martedì per avviare con il primo allenamento settimanale, alle 18.00, la preparazione in vista della gara con la Vibonese, in programma sabato 21 agosto alle 17.30. Da domani a lunedì, dunque, tre giorni di sosta per la squadra di Francesco Baldini.

