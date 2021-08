UFFICIALE – Biondi torna a Catania: “Ritorno emozionante in rossazzurro”

Nota stampa Calcio Catania

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Pordenone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Biondi, nato a Catania il 10 febbraio 1999. Kevin, che ha già sommato 52 presenze e realizzato 6 reti con la squadra dell’Elefante, torna ad indossare la maglia del club in cui è cresciuto: “A Pordenone mi sono trovato benissimo ma la possibilità di giocare ancora con il Catania è semplicemente emozionante: torno a casa per vivere una nuova avventura rossazzurra”. Biondi sarà nuovamente a Torre del Grifo in tempo per l’allenamento in programma giovedì alle 11.00.

