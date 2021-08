MERCATO: Piccolo e Maldonado non si muovono da Catania

Antonio Piccolo e Luis Maldonado rispetteranno il contratto che li lega al Catania fino a giugno 2022. Si è parlato tanto in questi giorni del futuro di entrambi i giocatori, ma la società rossazzurra ha rispedito al mittente tutte le richieste pervenute. Il Trento ha dovuto desistere per il centrocampista ecuadoregno, virando su altri profili. Piccolo aveva ricevuto varie richieste anche da società del nord Italia, in particolare da Virtus Entella e Reggiana, ma anche in questo caso il Catania ha deciso di non privarsene.

