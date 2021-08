VERSO CATANIA-FIDELIS ANDRIA: nuova sfida da ex rossazzurro per Di Piazza

Sabato si giocherà la partita Catania-Fidelis Andria, valida per la seconda giornata di campionato, e Di Piazza è un giocatore del club pugliese. 60 presenze totalizzate con la maglia del Catania, per la seconda volta in carriera Matteo Di Piazza sfida i rossazzurri da ex. Era già successo nella passata stagione, quando indossava la casacca del Catanzaro, prima che a gennaio facesse ritorno ai piedi dell’Etna. Nei giorni scorsi, rilasciando le sue prime dichiarazioni da calciatore dell’Andria, l’attaccante ha spiegato di essere “molto motivato” e di avere “molta rabbia addosso”, aggiungendo che “dopo quattro campionati vinti in carriera ho tantissima voglia di nuovi stimoli e nuovi progetti ed Andria è una piazza molto ma molto importante che ha fatto calcio e che vive di calcio”. Il procuratore, invece, è convinto che in questa stagione il ragazzo di Partinico possa andare in doppia cifra. Vedremo. Intanto si avvicina l’appuntamento di Catania che, per Di Piazza, non può rappresentare una gara qualsiasi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***