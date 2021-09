BALDINI: “Ci manca un centimetro per essere competitivi al 100%, non vedo l’ora di sfidare il Bari”

Mister Francesco Baldini commenta con rammarico la sconfitta di misura riportata in Coppa Italia Serie C a Catanzaro:

“Avevamo detto che avremmo dato minutaggio a chi aveva giocato meno. C’erano in campo giocatori che da diverso tempo non facevano una partita, ricordando che non abbiamo disputato amichevoli in ritiro. Albertiin ha avuto addirittura il Covid ed ha saltato il ritiro. I nostri ragazzi Cataldi, Moro, Sipos e Greco hanno fatto un’ottima partita. Ottima prestazione offerta da Sala. Mi è piaciuto che su un campo difficilissimo contro un avversario costruito per fare bene in campionato e che possiede un organico di soli titolari i ragazzi sono venuti qua con una personalità importante, perdendo al 91′ su una palla inattiva. C’e rammarico per i giocatori che non riescono a festeggiare. In due partite avremmo meritato qualcosina in più”

“Non è mai bello chiedere pazienza ma i nostri due attaccanti sono uno del 2000 e uno del 2001. Abbiamo messo dentro bianco che è un 2002, Greco ha giocato in 3-4 ruoli divesi, non avevo Russini e Russotto. Le nostre punte sono di grande prospettiva ma devono crescere. Dobbiamo essere più cinici là davanti cercando di sfruttare le occasioni. A questa squadra manca veramente poco per essere competitiva al 100%. Ho lasciato a casa giocatori per dargli la possibilità di recuperare e sono tutti recuperabili. Bisogna vedere il ginocchio e la caviglia di Russini che preoccupano un pò ma Provenzano e Maldonado stanno bene, stamattina si sono allenati con i preparatori atletici e ho avuto ottimi riscontri, ci saranno domenica. Non vedo l’ora di sfidare il Bari, ci manca un centimetro. Non poteva capitare migliore partita domenica in casa nostra”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***