CATANIA-BARI: info prevendita biglietti, Curve e Settore Ospiti aperti

Sabato 18 settembre, alle ore 9.00, avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Bari, valevole per la quarta giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 19 settembre alle 14.30. Ai sensi del decreto-legge n.105/21, come noto, la capienza consentita in zona gialla non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto. I biglietti saranno disponibili online, sul sito ticketone.it, anche con l’assistenza di un operatore al Catania Point di Torre del Grifo Village, aperto domani dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Di seguito, le indicazioni dettagliate.

CATANIA-BARI – 19/09/2021 – Ore 14.30

Prezzi dei biglietti:

Curve € 12

Tribuna B € 18

Tribuna A € 25

Tribuna Elite € 55

Settore Ospiti € 12 – I tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti saranno in vendita fino alle ore 19.00 di sabato 18 settembre. Alla luce delle indicazioni dell’Autorità competente, i residenti nella regione Puglia potranno acquistare esclusivamente tagliandi validi per l’accesso al settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Società Sportiva Calcio Bari.

ALTRI TAGLIANDI

Biglietti gratuiti per i diversamente abili:

Per effetto della riduzione della capienza anche nel settore di riferimento, sono disponibili 12 posti (6 per i diversamente abili, 6 per gli accompagnatori). Le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo point@calciocatania.it entro le ore 16.00 di sabato 18 settembre. In caso di disponibilità, il mittente riceverà da point@calciocatania.it il titolo d’accesso in formato .pdf.

– I biglietti per i diversamente abili saranno rilasciati esclusivamente allegando alla mail il certificato originale di invalidità (invalidità 100% con accompagnatore), la fotocopia del certificato di invalidità, le fotocopie dei documenti d’identità del disabile e dell’accompagnatore. Si ricorda inoltre che i tagliandi per gli accompagnatori saranno concessi solo ed esclusivamente se la necessità della presenza di questi ultimi è specificata nel certificato di invalidità.

Così come previsto dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, dal 6 agosto fino al 31 dicembre 2021, l’accesso alle attività culturali e ricreative (cinema, teatri, luoghi culturali, luoghi al chiuso o all’aperto dove si svolgono eventi quali concerti o altri generi di manifestazioni) è consentito ai maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass).

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19 visita il sito ufficiale e scopri:

Che cos’è il Green Pass – Certificazione verde COVID-19

https://www.dgc.gov.it/web/checose.html

Come funziona il Green Pass – Certificazione verde COVID-19

https://www.dgc.gov.it/web/comeFunziona.html

Come ottenere il Green Pass – Certificazione verde COVID-19

https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata all’ingresso del luogo dell’evento unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.

In assenza del Green Pass – Certificazione verde COVID-19 non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto.

