CATANIA: nel girone C solo tre squadre hanno un’età media più alta

La scorsa stagione il Catania deteneva il primato dell’esperienza nel girone C di Serie C. Adesso si è abbassata l’età media del gruppo a disposizione di Francesco Baldini ed è stato un apposito indirizzo della dirigenza, a prescindere dalle difficoltà societarie in cui versa il club. Più giocatori di gamba, maggiore freschezza atletica per affrontare un campionato dove la corsa e la grinta rappresentano caratteristiche molto importanti. Gli ingaggi di Juan Cruz Monteagudo (25 anni), Simone Russini (25), Kevin Biondi (22), Leon Sipos (21), Luca Ercolani (21), Riccardo Cataldi (20), Jean Freddi Greco (20), Luca Moro (20), Gabriel Bianco (18), oltre alla contemporanea presenza nell’organico di elementi come Luis Maldonado (25), Simone Pino (19) e Giulio Frisenna (19), rappresentano un chiaro indice del fatto che si sia andato verso la direzione di un ringiovanimento della rosa.

Malgrado l’organico sia molto più giovane rispetto alla passata stagione, analizzando l’età media delle altre squadre che partecipano al campionato, notiamo come questa sia più elevata rispetto al Catania solo per tre club (fonte Transfermarkt): Avellino (26.4), Palermo (26.9) e Bari (30.1). Seguono i rossazzurri (26.3) in compagnia di Paganese e Catanzaro davanti a Potenza (26.2), Fidelis Andria (25.9), AZ Picerno (25.8) e Juve Stabia (25.1).

