CURIOSITA’: Baldini, quei precedenti col Bari dei giovani…

Si registrano due precedenti con il Bari per il tecnico Francesco Baldini, entrambi riferiti alla categoria Under 17. L’attuale allenatore del Catania, infatti, all’epoca sedeva sulla panchina della Roma Under 17 che vinse lo scudetto. I confronti con la squadra biancorossa pugliese videro imporsi la squadra di Baldini in campionato per 5-1 e 1-2. La cinquina fu inflitta a Trigoria e Jean Freddi Greco, calciatore attualmente in forza al Catania, ricoprì il ruolo di terzino tra le file capitoline. Greco in campo anche in occasione del match di ritorno giocato in Puglia. Militava nella compagine giallorossa, inoltre, Riccardo Cataldi, altro elemento che fa parte dell’attuale rosa etnea.

