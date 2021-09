SERIE C: solo per un pari per la Juve Stabia di Novellino e Tonucci

Non va oltre il pareggio la Juve Stabia allenata dall’ex Catania Walter Novellino ed in cui milita un altro ex rossazzurro, il difensore Denis Tonucci. Finisce 0-0 in casa, al cospetto del Campobasso al “Menti” di Castellammare di Stabia, nel match valevole per l’anticipo della quarta giornata del girone C di Serie C. Gara non bellissima, ritmi bassi, poche verticalizzazioni ed emozioni sul rettangolo verde, ad eccezione di qualche fiammata dei padroni di casa. Terzo pareggio per le Vespe in questo campionato che salgono a quota 6 punti.

