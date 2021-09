CURIOSITA’: Fidelis Andria, Fontana ritrova Biondi al “Massimino”

Uno dei punti fermi della Fidelis Andria, il difensore centrale classe 1990 Francesco Fontana, nativo di Donnalucata e per il secondo anno consecutivo in biancazzurro, si appresta ad affrontare il Catania dopo il blitz in Coppa Italia col Bari ed il pari maturato al cospetto della Juve Stabia. A Catania ritroverà Kevin Biondi, con cui ha giocato ai tempi dell’Igea Virtus e che ritiene “giocatore di grande qualità e corsa che merita la serie cadetta” (fonte La Sicilia). Curiosamente ha lavorato con due ex tecnici rossazzurri: Pino Rigoli – anni fa in Serie D all’Akragas – e Giuseppe Raffaele, quando quest’ultimo allenava la già citata Igea Virtus. Fontana è uno dei calciatori siciliani presenti nella rosa della Fidelis Andria, gli altri sono Matteo Di Piazza (Partinico) e Sergio Sabatino (Corleone).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***