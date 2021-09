EX ROSSAZZURRI – Silvestre: “Mai fatta la Serie C, ma ci metterò poco ad adattarmi”

L’ex difensore del Catania Matias Silvestre riparte dalla Virtus Entella, in Serie C. Queste le sue parole alla presentazione, evidenziate da tuttoc.com: “Sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida. La trattativa è nata un po’ di tempo fa. Già da qualche anno, da quando sono stato alla Samp ed incontravo spesso il presidente: c’è sempre stata stima reciproca. Abbiamo continuato a parlarne negli anni e, per fortuna, ora siamo riusciti a concludere e sono pronto ad iniziare con questa nuova maglia. Ho avuto l’opportunità di giocarci contro diverse volte nelle amichevoli estive e l’idea c’era sempre nella mia testa così come in quella della mia famiglia che in Liguria si è trovata molto bene. Conoscevo la realtà e l’ho sempre seguita negli anni. Avevamo voglia di rientrare in Italia. Devo dire che sono stato accolto molto bene e mi ha fatto una buonissima impressione il club e i ragazzi. E’ la passione che ho il per calcio che mi spinge, ho ancora tantissima voglia di continuare e di fare il calciatore. Mi rimetto in gioco in una categoria che non ho mai fatto ma ci metterò poco ad adattarmi”.

