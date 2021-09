VERSO CATANIA-FIDELIS ANDRIA: Di Piazza salterà il match

Era l’ex più atteso dell’incontro, ma non potrà scendere in campo. L’attaccante della Fidelis Andria Matteo Di Piazza, che nella passata stagione aveva nuovamente indossato la maglia del Catania, salterà la sfida di sabato al “Massimino” a seguito di problematiche fisiche che gli impediscono al momento lo sviluppo dell’attività agonistica. Sono in corso degli accertamenti. Ci sarà, invece, l’altro ex della gara: il terzino sinistro Leonardo Nunzella, ingaggiato dagli andriesi nella sessione estiva del calciomercato.

