ESTRELLA-CATANIA: capitolo non ancora chiuso del tutto

Dopo il negativo responso delle visite mediche, sembrava fosse definitivamente chiuso il capitolo di Felipe Estrella, con il giocatore di ritorno al Genoa a seguito di problemi di salute. Invece il Catania non ha perso la speranza di tesserare la promettente punta brasiliana classe 2001. Perlomeno, non del tutto. Il ragazzo infatti si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per capire, una volta per tutte, se potrà essere tesserato dalla società rossazzurra. Nel frattempo il Catania sonda il mercato degli svincolati per l’eventuale ingaggio di un altro attaccante, ma attende nuovi riscontri dal fronte Estrella.

