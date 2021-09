ROPOLO: il difensore cerca riscatto a Catania dopo tanta sfortuna

Torinese classe 1993, Paolo Ropolo è il nuovo rinforzo per il reparto difensivo del Catania. Cresciuto nelle giovanili del Torino, il difensore centrale mancino di piede che può ricoprire, all’occorrenza, il ruolo di terzino sinistro ha militato anche tra le fila del Saint-Cristophe Vallée d’Aoste, del Gavorrano per sei stagioni (ottenendo una promozione in terza serie nel 2016/17) e del Pontedera, in C, nelle ultime tre annate. Il ragazzo è già a disposizione di mister Francesco Baldini venendo subito inserito nella lista dei convocati per il match casalingo con la Fidelis Andria. Contratto annuale per lui, che vanta 138 presenze tra i professionisti ed è in cerca di riscatto quest’anno. Ropolo, infatti, viene da un’annata molto difficile caratterizzata da problemi di natura fisica che lo hanno costretto a rimanere a lungo fermo ai box al Pontedera.

Prima uno strappo di 3-4 centimetri al tendine del retto femorale della coscia sinistra evidenziato nel riscaldamento pre-gara contro la Carrarese ad inizio stagione, poi la lesione di due tendini, sempre del retto femorale, successivamente il rientro in campo riportando una grave lesione del tendine diretto – quasi una rottura – e le cure nella “sua” Torino che lo costrinsero ad altri mesi di stop. Nella parte conclusiva del campionato (Serie C girone A), nessun infortunio ulteriore per Ropolo che, adesso, spera di vivere un’esperienza proficua alle pendici dell’Etna, archiviando le tante difficoltà vissute nella passata stagione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***