EX ROSSAZZURRI: grave lutto per Gaetano Troja

Grave lutto per Gaetano “Tanino” Troja, ex attaccante palermitano che ha indossato la maglia della sua città – 180 presenze in rosanero tra A e B – ma anche quella del Catania nella stagione 1976-77 con 12 apparizioni in Serie B, venendo convinto a vestire il rossazzurro dall’allora tecnico Carmelo Di Bella (che lo aveva precedentemente allenato a Palermo). Abbiamo appreso che, nei giorni scorsi, si è spento il figlio Salvatore all’età di soli 30 anni in conseguenza di una grave malattia fulminante. La nostra redazione si stringe al dolore della famiglia.

