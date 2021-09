GIOVANILI CATANIA – Russo (all. Primavera): “Successo meritato ma dobbiamo migliorare”

Nota stampa Calcio Catania

Orazio Russo, nuovamente sulla panchina della Primavera del Catania dopo la positiva esperienza conclusa nel 2019 in semifinale, commenta la prestazione dei giovani rossazzurri in occasione del match odierno con la Virtus Francavilla: “Il 2-0 finale è meritato e incoraggiante, l’esordio è complessivamente positivo perché ho notato la ricerca della qualità e ho riconosciuto alcune impostazioni provate in allenamento ma dobbiamo migliorare, in particolare sul piano della mentalità. C’è da lavorare tanto, dobbiamo essere più squadra ed evitare alcuni errori individuali che forse derivano da un eccesso di disinvoltura: servono attenzione e concentrazione per tutta la durata della gara”.

