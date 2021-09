TORRE DEL GRIFO: lavoro mattutino, domenica parla Baldini

Il Catania ha svolto in mattinata, a Torre del Grifo, il penultimo allenamento settimanale quando si avvicina la trasferta di Catanzaro: dopo l’attivazione e gli esercizi di rapidità, una sessione di “torello” seguita da un lavoro basato sullo sviluppo della velocità. Nella seconda parte della seduta, per i rossazzurri, approfondimenti tattici relativi al gioco di posizione e finalizzati all’impostazione della manovra. In chiusura, partita a tema. Domenica mister Francesco Baldini, che cambierà sicuramente qualcosa nell’undici di partenza al “Ceravolo”, rilascerà alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

