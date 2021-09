INFERMERIA: da valutare le condizioni di alcuni giocatori

Martedì il Catania tornerà ad allenarsi a Torre del Grifo. In settimana si valuteranno le condizioni degli atleti fisicamente non al top. Felipe Estrella, come riportato nei giorni scorsi, si sottoporrà ad ulteriori accertamenti mentre potrebbero registrarsi almeno quattro settimane di stop per il difensore brasiliano Claiton che ha riportato la frattura composta di una costola. Lesione ossea del polso sinistro per il giovane attaccante catanese Flavio Russo. Antonio Piccolo, convocato sabato esclusivamente per averlo vicino alla squadra, non ha ancora ripreso gli allenamenti con il gruppo dopo il risentimento muscolare riportato nella gara di Vibo Valentia in Coppa Italia. Vedremo se lo farà in settimana, in vista della trasferta di Pagani.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***