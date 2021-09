LA SICILIA – Sipos: “Felice dell’esordio al Massimino, serata indimenticabile ma non deve essere l’unica”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Autore della doppietta con cui il Catania ha ottenuto la vittoria sabato, l’attaccante croato Leon Sipos commenta le sue sensazioni: “E’ stata una bella vittoria, abbiamo festeggiato, l’umore è buono ma basta così, la partita di sabato appartiene al passato. Dobbiamo fare meglio tutti insieme. Spero sia solo l’inizio (come ha scritto sui social). Avevo tante volte ammirato le giocate dei rossazzurri in Serie A. Ora ho esordito al Massimino e sono felice, la gioia del pubblico mi ha trasmesso ulteriore carica ed ho sentito i brividi sulla mia pelle quando i tifosi hanno scandito il mio nome in coro. Ho vissuto una serata indimenticabile e sento la fiducia di tutti, società e tecnico. Non avevo dubbi sulle nostre potenzialità e credevo in un immediato riscatto. Io ‘Iceman’ come il pilota Raikkonen? Mi piace l’accostamento, credo che la lucidità e la freddezza sotto porta siano fondamentali per un attaccante”.

