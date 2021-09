LA SICILIA: futuro Catania, marcia indietro dell’imprenditore romano interessato

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

C’è un certo fermento all’interno della Sigi proprietaria del Calcio Catania. Dopo il recente rinnovo del CdA in cui è stato eletto presidente Gaetano Nicolosi presto dovrebbe essere cambiato lo statuto della SpA. Ci saranno nuovi ingressi? In futuro forse, ma pesano come un macigno debiti e costi per portare avanti il Catania. L’imprenditore romano Alessandro Nuccilli aveva manifestato un certo interesse ma non si è saputo più nulla ed è reduce, fra l’altro, da una parentesi amara con il Matera.

