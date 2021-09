MERCATO: altri svincolati per il Catania dopo Ropolo?

Potrebbe non essere l’unico calciatore svincolato in arrivo alle pendici dell’Etna, da quando il calciomercato estivo ha chiuso i battenti il 31 agosto. Dopo avere formalizzato l’ingaggio dell’ex difensore del Pontedera Paolo Ropolo, non si esclude che il Catania consegni a mister Francesco Baldini altri tasselli attualmente senza contratto. Ropolo prende il posto di Alessandro Gatto e, per eventuali ulteriori innesti, bisognerebbe liberare altri slot in lista. E’ previsto l’arrivo di un nuovo centrale difensivo? Di una punta più esperta? Oppure ancora un volto in mezzo al campo? Il Direttore dell’Area Sportiva lavora su più fronti e si avverte la sensazione che possa riuscire a definire altri accordi per irrobustire la rosa a disposizione di Baldini.

