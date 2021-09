MERCATO: Gatto verso la permanenza in Sicilia, sponda granata

Nei giorni scorsi ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Catania. Secondo quanto riportano i colleghi del Giornale di Sicilia, nelle prossime ore l’attaccante classe 1994 Alessandro Gatto dovrebbe approdare al Trapani, parlando di accordo “già raggiunto”. Prima esperienza in Serie D per il calciatore pugliese cresciuto nelle giovanili di Lecce e Verona, che ha sempre militato in C con Pordenone, Juve Stabia, Monopoli, Sud Tirol, Arzachena, Bisceglie, Cavese e Catania ma anche in B con il Modena nel 2014/15.

