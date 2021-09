MERCATO: riflessioni in casa Catania sugli svincolati

Settimana scorsa è stato perfezionato l’ingaggio del centrale difensivo mancino (terzino sinistro all’occorrenza) Paolo Ropolo. Potrebbe non essere l’unico svincolato tesserato dal Catania. Valutazioni in corso nella dirigenza rossazzurra per capire come e se completare l’organico a disposizione di mister Francesco Baldini. E’ stata accolta con grande piacere la serata magica della punta Leon Sipos, inoltre ha destato una buona impressione Luca Moro, subentrato allo stesso calciatore croato nel corso del secondo tempo. In attesa di novità dal fronte Estrella, la società non sembrerebbe orientata in questo momento a reperire sul mercato degli svincolati un nuovo centravanti. Riflessioni in difesa, dove malgrado l’ingaggio di Ropolo potrebbe rendersi necessario l’ingaggio di un altro difensore, tenendo anche conto dell’attuale indisponibilità di Claiton.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***