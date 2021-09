PANARELLI (all. Fidelis Andria): “Il Catania ha punito i nostri errori”

Così il tecnico della Fidelis Andria Luigi Panarelli dopo la sconfitta maturata contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”: “Siamo partiti benissimo, ma in queste categorie se concedi degli errori ti puniscono perchè ci sono giocatori importanti. Incontreremo sempre squadre di rilievo, in difficoltà si può andare. L’importante è non concedere errori che ci possono compromettere la gara. Dopo lo svantaggio stavamo comunque tenendo botta, la sofferenza ci poteva stare ma eravamo uniti. Se, poi, nel momento in cui la vuoi andare a riprendere fai di nuovo gli stessi errori allora diventa più difficile. Adesso resettiamo tutto, dispiace tantissimo ma dobbiamo lavorare, lavorare e lavorare. E’ la cosa migliore da fare per migliorare e ottenere risutlati diversi”.

