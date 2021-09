REGINALDO: gioia Picerno, il club realizza un video di benvenuto

Filmato di benvenuto della durata inferiore ad un minuto realizzato dal Picerno, club che ha fatto ritorno nel calcio professionistico e vuole giocarsi fino in fondo le proprie carte per difendere la Serie C. Al raggiungimento di tale scopo ha deciso di affidarsi all’esperienza del 38enne Reginaldo, tesserato nelle ultime ore di calciomercato dopo avere risolto consensualmente il contratto con il Catania. Grande entusiasmo all’interno della società lucana nell’annunciare ai propri tifosi l’ingaggio di Reginaldo, definito attraverso la nota emessa dal Picerno un “importante colpo di mercato” che ha totalizzato complessivamente “452 presenze e 75 reti nelle dalla A alla C”, sottolineando come il brasiliano sia “un calciatore di grande esperienza e affidabilità su cui potrà contare mister Antonio Palo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***